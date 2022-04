Sulla Tv russa: «In 200 secondi Parigi e Londra sparirebbero»

«Un missile Sarmat e le isole britanniche non esisterebbero più». Questa la frase pronunciata da Aleksey Zhuravlyov, il presidente del partito nazionalista Rodina, ospite di «60 Minutes» di Channel One, sulla tv di Stato russa, Rossija 1. Una puntata in cui è stata diffusa la mappa con le traiettorie, i tempi e le distanze che il nuovo missile Sarmat sarebbe in grado di coprire per colpire le principali capitali europee: 202 secondi per distruggere Londra, 200 per Parigi e solo 106 per Berlino. Il video con l'estratto del programma è stato diffuso su Twitter da Julia Davis, esperta di comunicazione russa, e creatrice di «Russia Media Monitor». In poco più di un minuto e mezzo Zhuravlyov ha parlato con estrema serenità dell'opzione di una guerra nucleare: «È così che dobbiamo parlare con loro perché non capiscono nient'altro», ha detto il politico.

