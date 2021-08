Taglio del nastro per la ruota panoramica a Catania

Tutti con il naso all'insù e in attesa di poter fare il tanto sospirato giro. Inaugurata stasera la ruota panoramica all'interno del piazzale Sanzio a Catania. Un'apertura slittata di 24 ore a causa di alcuni intoppi burocratici. “Finalmente si parte - affermano Ivan Montenero e Roberto Soffiatti, titolari della società “Soffiatti e Montenero Park”- raccogliamo il frutto di un progetto e di un lavoro sviluppato da mesi. Catania è una delle città più importanti del Sud Italia e piena di attrattive come il mare e l'Etna”. Taglio del nastro con tanto di benedizione e l'attesa di salire su una delle cabine per poter ammirare la città dall'alto. “ C'è sicuramente tanta curiosità intorno a questo impianto - sottolinea Orazio Grasso, consigliere di “Borgo-Sanzio” che accompagna i suoi due figli - spero che non crei disagi ai residenti delle abitazioni circostanti ma, d'altro canto, sono favorevole a questi investimenti effettuati dai privati ​​che vogliono ripartire dopo l'emergenza Covid”. Sicurezza in primo piano agli accessi e intorno alla ruota panoramica. La gente in fila con i cellulari per scattare foto e postare selfie.

“Se ne parla da tanti giorni ma credo che stia già entrando nel cuore dei catanesi - afferma Vanessa D'Arrigo - con uno spazio ben organizzato e controllato ci sono tutti gli ingredienti giusti per fare bene e dare uno sguardo diverso sulla città”. “ E' un giorno importante con imprenditori che hanno speso milioni di euro per offrire questa opportunità alla città - dice Fabio Cantarella, assessore all'Ambiente del comune di Catania- in tutta la Sicilia è un'occasione unica e siamo convinti che possa servire da volano per l'economia turistica della città. Non solo- continua Cantar ella - è stato fatto un lavoro di riqualificazione di quest'area e del vicino parco Falcone”. Un aspetto non secondario quello legato al contesto attrattivo che va a braccetto con le perplessità legato all'istallazione della ruota panoramica a piazzale Sanzio. “Ci eravamo battuti per istallare la struttura sul viale Africa - sottolinea l'ex consigliere comunale Maurizio Miranda - con la possibilità di vedere anche una parte della Calabria e della provincia di Siracusa. Ringraziamo per l'opportunità che ci è stata data e ci benessere che sempre più imprenditori credano e investano nella città di Catania”.

