Nello Musumeci, nella serata di gala al Teatro Antico di Taormina per Taobuk prova a rivendicare il suo operato ma sul palco arriva lo stop - tra il serio e il faceto - del duo Ficarra e Picone. Alla fine applausi del pubblico per i duo e qualche fischio per il presidente della Regione.

