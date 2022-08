Temporale estivo su Catania: pioggia, tuoni, fulmini e grandine

Non c'era nessun allerta meteo per oggi su Catania, eppure un violento temporale estivo si è ababttutto oggi sulla città che per circa 15/20 minuti minuti ha dovuto fare i conti con pioggia battente, tuoni fulmini e persino grandine. Solitamente non vengono inviati preavvisi prima di temporali estivi «normali», con brevi rovesci, chicchi di grandine, pochi fulmini e raffiche di vento non pericolose. Questi fenomeni temporaleschi si verificano regolarmente nei mesi estivi e per lo più comportano danni di piccolissima entità o nessun danno.

Il fenomeno dei temporali estivi, solitamente improvvisi e localizzati, ha origine nella formazione dei cumulonembi, nubi formate da acqua e ghiaccio dalla forma spesso verticale, che si creano quando una massa di aria calda sale velocemente dal terreno: quando quest'aria calda incontra una massa di aria fredda (cosa inevitabile perché prima o poi salendo l'atmosfera è sempre meno calda) o viene intrappolata da colline e montagne si scatena il temporale, come quello che si è abbattuto oggi su Catania creando fortunatamente solo qualche piccolo allagamento. Ma visto il susseguirsi di eventi estremi che negli ultimi anni hanno caratterizzato anche il nostro territorio un po' di paura all'arrivo di quest'ultimo temporale c'è stata.

Comunque non sembra un evento meteorologico così importante da poter essere interpretato con un break dell'estate. Secondo le previsioni, infatti, anche nei prossimi giorni sulla Sicilia splenderà generalmente il sole e le temperature saranno ancora intorno ai 30 grandi e anche superiori.

