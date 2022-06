Texas, lo strip delle attiviste pro aborto nella mega chiesa

Domenica tre attivisti per l'aborto hanno preso d'assalto la mega chiesa di Joel Osteen in Texas , spogliandosi fino alle mutande per protestare contro Roe Wade. Le tre donne del gruppo Rise Up 4 Abortion Rights si sono sedute durante l'omelia di Osteen alla Lakewood Church di Houston, poi si sono alzate in piedi una volta che ha finito e hanno iniziato a urlare: "Il mio corpo, la mia fottuta scelta!" e 'Roevent Roe, diavolo no!' Indossavano biancheria intima rosa con impronte di mani verdi sul seno e sembravano spalmare sangue finto tra le gambe.

