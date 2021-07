Tifosi italiani presi di mira a Wembley dagli hooligans: il video dell'aggressione

Sta facendo il giro dei social network questo video che riprende alcuni tifosi inglesi che ieri sera avrebbero atteso l'uscita di alcuni tifosi italiani dallo stadio per insultarli e picchiarli. Sono almeno 45 le persone arrestate a Londra da Scotland Yard a margine della finale degli Europei di calcio fra Italia e Inghilterra. I fermi a cui si fa riferimento sono avvenuti in parte nelle ore precedenti il big match, in particolare nei confronti di tifosi inglesi esagitati e in genere alticci. Ma anche durante il tentativo di sfondamento degli ingressi allo stadio che ha portato alcune persone senza biglietto a riuscire a fare irruzione nell’impianto tra scene di tensione, accenni di violenza e qualche evidente buco nel sistema di protezione.

Sono state segnalate anche le testimonianze di qualche singolo italiano preso di mira durante in tafferugli, anche se non si è avuta notizia di episodi gravi.

