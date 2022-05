Torino, Blanco e Mahmood con la Kalush Orchestra: versione inedita di "Brividi"

Blanco e Mahmood, a Torino per l'Eurovision Song Contest, si incontrano in un locale della città con la band ucraina Kalush Orchestra e improvvisano una versione inedita di "Brividi". I due cantanti italiani che rappresentano proprio l'Italia all'Eurovision in quanto freschi vincitori del Festival di Sanremo, sono stati accompagnati al pianoforte e al flauto dalla band ucraina in un sorprendente e inaspettato featuring fuori programma. Gli ucraini della Kalush Orchestra si sono qualificati alla finalissima di sabato 14 maggio, superando lo scoglio della prima semifinale della kermesse musicale

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA