In questo video che gira su diverse chat Whatsapp a Catania, i danni creati dal "tornado" che si è abbattuto sulla città in un edificio del centro cittadino, dove il vento ha divelto una veranda (evidentemente non perfettamente fissata) e tutto quello che era contenuto al suo interno (mobili, divani, elettrodomestici) è stato portato via ed è caduto ai piedi del palazzo.

