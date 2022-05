Trabzonspor campione dopo 38 anni, tifosi in delirio

Il Trabzonspor mette fine a un’attesa lunga 38 anni e si laurea campione di Turchia. L'aritmetica certezza arriva a tre giornate dalla fine, grazie al 2-2 contro l’Antalyaspor che vale il +9 sul Fenerbahce secondo e sul quale è in vantaggio negli scontri diretti. Settimo titolo per la formazione turca, il primo dal 1984, e festa per alcune vecchie conoscenze del calcio italiano, da Bruno Peres a Marek Hamsik, passando per Vitor Hugo e Andreas Cornelius. Una intera città è scesa in piazza con i tifosi in delirio.



