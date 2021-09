Tromba d'aria a Pantelleria, Musumeci nei luoghi del disastro

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è appena arrivato a Pantelleria, assieme al vicepresidente Gaetano Armao, all'assessore alla Salute Ruggero Razza e al capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina. Dopo aver sorvolato in elicottero i luoghi colpiti dalla tromba d'aria, il governatore sta effettuando un sopralluogo nella zona in cui sono stati ritrovati i corpi delle due vittime. Successivamente la delegazione farà visita ai feriti ricoverati in ospedaleIl presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è appena arrivato a Pantelleria, assieme al vicepresidente Gaetano Armao, all'assessore alla Salute Ruggero Razza e al capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina. Dopo aver sorvolato in elicottero i luoghi colpiti dalla tromba d'aria, il governatore sta effettuando un sopralluogo nella zona in cui sono stati ritrovati i corpi delle due vittime. Musumeci ha incontrato i familiari delle due vittime, ai quali ha manifestato il cordoglio dell’intero governo regionale. Successivamente, il governatore, assieme agli altri componenti della giunta, ha fatto visita ai feriti che sono ricoverati nell’ospedale di Pantelleria e ai è intrattenuto con i sanitari. Prima di ripartire, il presidente della Regione ha annunciato che, una volta acquisita la quantificazione dei danni alle strutture pubbliche e private, la giunta delibererà lo stato di emergenza e inoltrerà richiesta al governo nazionale perché sia riconosciuto lo stato di calamità.



