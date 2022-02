Ucraina: a Napoli raccolta aiuti in chiesa e mini market

A Napoli si moltiplicano le iniziative solidali verso il popolo ucraino. In un minimarket – nei pressi della stazione centrale – e nella sacrestia della chiesa S. Maria della Pace, nel capoluogo campano, le associazioni hanno aperto una raccolta di aiuti per il Paese. "Dall'Ucraina ci hanno chiesto tutto ciò che serve per il primo soccorso ai militari, medicine, bende, tutto per i militari", racconta una volontaria ucraina. "Poi le cose per i neonati, pannolini, vestiti. Ma anche il cibo, come il tonno che non si deve cucinare. Hanno portato tanti vestiti, servono per i neonati, ma per le ragazze, per le donne, non cosi' tanto".

