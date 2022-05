Ucraina, Draghi: "Dobbiamo iniziare a chiederci come costruire la pace"

"Dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina e fare pressione su Mosca, ma occorre anche iniziare a chiedersi come si costruisce la pace". Cosi' il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Washington dopo la visita alla Casa Bianca. "Il percorso negoziale è molto difficile – continua il presidente del Consiglio - ma il primo punto è come costruire questo percorso di negoziato. Un punto molto importante è che questa pace, deve essere la pace che vuole l'Ucraina, non una pace imposta, ne' dagli alleati, ne' da altri".

