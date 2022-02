Ucraina, Draghi: "Zelensky è nascosto da qualche parte. Vederlo è stato drammatico"

"Al Consiglio europeo straordinario ha preso parte anche il presidente ucraino Zelensky. È stato un momento drammatico, è nascosto da qualche parte e ha detto di non avere più tempo. La Russia vuole lui e la sua famiglia. È stato un momento che ha colpito tutti. Dovevo parlarci telefonicamente anche oggi, ma non è stato possibile. Non era più disponibile". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nell'informativa alla Camera sul conflitto tra Russia e Ucraina

