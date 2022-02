"Siamo quasi arrivati a casa. Siamo contenti perché possiamo riabbracciare le nostre famiglie, ma non saremo mai felici fino a quando i nostri amici ucraini e tutto il grande popolo orgoglioso ucraino sarà libero come noi. Stop alla guerra subito". Così il tecnico dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi in un video sulla via del ritorno in Italia con il suo staff tecnico.



