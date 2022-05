Ucraina, la resistenza del battaglione Azov

La resistenza del battaglione Azov nell'area dell'acciaieria Azovstal, a Mariupol, in Ucraina. "Nel 78esimo giorno della guerra su vasta scala, in condizioni di completo accerchiamento, nonostante la situazione estremamente difficile, la mancanza di munizioni e un gran numero di feriti, i combattenti del reggimento Azov continuano a mettere fuori combattimento il nemico dalle posizioni precedentemente catturate sul territorio dello stabilimento Azovstal. I difensori di Mariupol stanno prendendo d'assalto le posizioni nemiche, facendo l'impossibile, nonostante l'uso costante da parte del nemico di aerei dell'aviazione, artiglieria pesante via terra e navale, carri armati e altre armi. Nonostante tutto, la lotta dei nostri soldati per l'Ucraina e per la salvaguardia della vita del personale continua". Con queste parole il reggimento Azov accompagna il video dei combattimenti pubblicato su YouTube

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA