Ucraina, modella brasiliana va in guerra e muore durante un attacco russo

Thalita do Valle, modella brasiliana di 39 anni, è morta durante dei combattimenti in Ucraina lo scorso 30 giugno. Il fratello Theo Rodrigo Vieira recentemente ha rivelato i dettagli della morte. Do Valle è deceduta per asfissia dopo essere rimasta intrappolata all'interno di un bunker in fiamme, colpito da un attacco missilistico russo a Kharkiv. Le immagini del video di TikTok mostrano la modella durante la sua permanenza in Ucraina e con indosso la divisa militare.

