Un anno senza Raffa

Nata a Bologna il 18 giugno 1943, nel 1960 debutta al cinema con il film "La lunga notte del '43", di Florestano Vancini. Il successo televisivo arriva nel 1970 con lo spettacolo "Io Agata e tu". Nello stesso anno affianca Corrado Mantoni in "Canzonissima": l'ombelico scoperto, sfoggiato nella sigla, da' scandalo. Nella stagione 1985/1986 conduce "Buonasera Raffaella" e in quella successiva "Domenica In". Dal 1992 al 1995 lavora in Spagna: sul primo canale TVE conduce "Hola Raffaella". Torna in Italia nel 1995 con " Carra'mba! Che sorpresa ": il programma fa registrare un record di ascolti clamoroso. All'inizio del 2021 esce un film omaggio alla carriera di Raffaella dal titolo "Ballo, Ballo"

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA