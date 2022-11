Unhcr: «In Italia meno rifugiati che negli altri Paesi»

Nel 2021, prima della guerra in Ucraina, l'Italia ha accolto 145mila persone. In Francia 500mila, in Svezia 240mila, in Germania 1 milione e 300mila persone, spiegano dall'Unhcr. Si e' aperto questa mattina l'evento conclusivo della quinta edizione di PartecipAzione, il programma realizzato da INTERSOS e UNHCR, Agenzia ONU per i rifugiati, che promuove l'integrazione delle persone rifugiate nella vita economica, sociale e culturale del Paese. "Le 10 associazioni supportate in questa quinta edizione di PartecipAzione hanno potuto sviluppare attivita' e progetti che rappresentano esempi concreti di solidarieta' e inclusione", spiega Federico Fossi di Unhcr Italia.

