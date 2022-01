Vaccini, hub di via Forcile a Catania aperto sino a mezzanotte per gli over 50

Da stasera l’hub vaccinale di via Forcile a Catania rimarrà aperto fino alla mezzanotte per favorire la vaccinazione- da ieri obbligatoria - degli over 50, così come annunciato dal presidente Nello Musumeci. Il commissario Liberti attraverso un video ha invitato i cittadini appartenenti al target a presentarsi all’hub dove saranno accolti da Liberti e dal personale della struttura commissariale. L’iniziativa è promossa dalla Presidenza della Regione e dall’assessorato della Salute.

