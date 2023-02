Vigili del fuoco sempre in prima linea ma devono fare i conti con tante difficoltà è una politica sorda alle loro richieste. Carenza di organico e mezzi, buste paga dimezzate , ma il corpo nazionale dei vigili del fuoco non fa mai mancare il suo supporto a tutela della collettività. Presenti anche in Turchia e in Siria in queste ore. Nel video l’appello alla politica di Carmelo Barbagallo, Usb Vigili del Fuoco

