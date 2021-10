Vigili del fuoco: "Siamo a rischio alluvioni"

“Una situazione surreale, scenari difficili da descrivere ma che danno un quadro chiaro dei cambiamenti climatici a cui stiamo andando incontro”. Non usa giri di parole il vigile del fuoco di Catania Carmelo Barbagallo che ieri, insieme a tanti suoi colleghi, ha risposto alle richieste di aiuto e di intervento provenienti dall’intera provincia etnea. “Siamo a rischio alluvioni e trombe d’aria - afferma il vigile del fuoco Barbagallo - abbiamo avuto situazioni critiche in via Palermo e nel quartiere di San Giuseppe La Rena. Non solo, oltre al tetto del Pala Cannizzaro scoperchiato, abbiamo dovuto far fronte a verande letteralmente spazzate via, alberi abbattuti e rami spezzati. La situazione comunque resta di allerta che si protrarrà anche nei prossimi giorni”.



