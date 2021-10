Whatsapp, Facebook e Instagram down, ma che cosa è davvero successo?

Dalle 17,30 alle 23,30 di ieri Instagram, Facebook e Whatsapp down in molti Paesi del mondo. Il New York Times e molte testate americane hanno scritto che si tratta "della peggiore interruzione di servizio del colosso dei social media dal 2008. E noi come abbiamo reagito? Ci siamo sentiti soli e abbandonati. Troppe ore senza connessioni sui social più amati. Il commento di un esperto il professor Francesco Pira Associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università degli studi di Messina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA