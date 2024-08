“Vinni l’acqua”, il tormentone della sete di Agrigento è diventato una hit

il caso

Il brano degli At+ Alcol che sta spopolando

E’ diventato il tormentone dell’estate agrigentina caratterizzata dalla sete. E’ il brano di una band locale, gli AT+ Alcol dal titolo significativo: “Vinni l’acqua!”, che è l’annuncio festoso degli agrigentini quando, finalmente, si sente scorrere l’acqua e che spinge tutti a riempire vasche, bidoni e a lavare i panni. “Vinni l’Acqua” da tormentone della pagina social “Satira Agrigentina” fondata da Alfonso Cartannilica adesso è dunque un brano musicale. “Vinni l’acqua” è ovviamente ”do Bonamuruni” che è la fontana nei pressi della Valle dei Templi dove storicamente si va per rimpire i bidoni. Il gruppo è nato nel 2015, come cover band, ora sta letteralmente spopolando in città insieme al videoclip.