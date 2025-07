Incidente

E' accaduto all'interno di un parco divertimenti in Arabia Saudita

Una serata di terrore per gli occupanti di una giostra di un parco divertimenti in Arabia Saudita. Mentre la giostra era in movimento e a pieno carico, un “braccio” degli ingranaggi si è rotto ed è letteralmente volato. Sono 23 le persone che sono rimaste ferite, di cui 4 in modo grave.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA