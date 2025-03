Wanda Nara e Mauro Icardi, lite furibonda in video e stavolta interviene la polizia

il caso

Lite furibonda tra Wanda Nara e Mauro Icardi che evidentemente non stanno gestendo bene (è un eufemismo) la loro separazione. In rete c’è un video che riprende l’ultima lite con l’intervento della polizia. Un video amatoriale, diventato virale in poche ore, con i due protagonisti di una furiosa lite sotto l’abitazione di Wanda a Buenos Aires, alla presenza delle loro figlie, visibilmente scosse.

Testimoni oculari hanno raccontato che Icardi, molto agitato, si sarebbe chiuso in ascensore con una delle figlie, scatenando così la reazione di Wanda Nara, che ha iniziato a urlare e a chiedere aiuto. La causa della lite sarebbe legata alla gestione degli animali domestici delle figlie. Icardi è stato autorizzato a trascorrere del tempo con le figlie ma si sarebbe rifiutato di tenere con sé gli animali e li avrebbe riportati a casa di Wanda Nara. Da qui la furibonda lite.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA