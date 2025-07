Wimbledon, il “pumpaj” di Djokovic e della figlia Tara fa impazzire il Campo Centrale

Virale nel web

A Wimbledon sta diventando sempre più popolare il termine “Pumpaj”, che in serbo significa “Pump it Up” in inglese. Questa espressione è legata a un particolare balletto che Novak Djokovic esegue al termine delle sue vittorie. Dopo l’ultima partita vinta contro il connazionale Kecmanovic, le telecamere hanno immortalato la figlia di Djokovic, Tara, di 8 anni, mentre in tribuna imitava i movimenti del padre. Djokovic stesso ha spiegato che questo balletto è un gioco che spesso condivide con i suoi figli. Ora, il gesto è diventato virale sia sui social che sui campi in erba del celebre torneo londinese.