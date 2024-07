Barca ribaltata, i soccorsi a Sciacca li fa un elicottero dei Vigili del Fuoco da Catania

il salvataggio

Era uscito per una battuta di pesca quando un'onda ha capovolto il mezzo. L'uomo, 62 anni, era rimasto bloccato. Il velivolo ha attraversato gran parte della Sicilia per soccorrerlo

Un’onda ha capovolto la barca con la quale erano usciti per una battuta di pesca a bordo di una imbarcazione, scaraventandoli in mare. A fatica e con l’aiuto di alcuni bagnanti i due sono riusciti a raggiungere a nuoto la spiaggia antistante il Faro di Capo San Marco. Ma N.O., 62enne residente a Selinunte, stremato dalla fatica non è riuscito a risalire il sentiero che conduceva sulla strada. Si è reso quindi necessario l’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco da Catania.