Dissalatori, la Regione fa il punto: a Gela impianto operativo al 100%, a Porto Empedocle la notte resta spento

Crisi idrica

Schifani: «Prosegue il piano per superare le emergenze". Per Trapani tempi più lunghi: emetterà in rete l'acqua a partire dal 24 ottobre

Dopo le polemiche, relative soprattutto all’impianto di Porto Empedocle, nel quale c’è stato nei giorni scorsi un guasto, la Regione Siciliana fa il punto sui dissalatori finanziati con 100 milioni di euro. Nella video riunione tra il commissario nazionale per l’emergenza idrica Dell’Acqua e la Cabina di regia regionale, coordinata da Salvo Cocina su mandato del presidente Renato Schifani, è emersa una fotografia aggiornata degli impianti di Gela, Porto Empedocle e Trapani.

A Gela il dissalatore lavora stabilmente al massimo delle sue potenzialità, con una portata di 100 litri al secondo. A Porto Empedocle l’impianto è regolarmente in funzione, salvo una breve interruzione causata dalla rottura di un giunto poi sostituito dopo poche ore: oggi produce 100 litri al secondo per 12 ore al giorno, durante le ore diurne: la notte l’impianto non è infatti in funzione perché troppo rumoroso. Al termine dei previsti lavori di insonorizzazione, attualmente in corso, funzionerà a pieno regime anche nelle ore notturne. A Trapani, dove la vicinanza a un’area protetta ha allungato i tempi, l’impianto sarà attivato il 4 ottobre e il 24 ottobre immetterà in rete i primi 25 litri al secondo, con aumenti settimanali fino alla piena capacità entro tre settimane.