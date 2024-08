L’acqua sta finendo e in Prefettura ad Agrigento va di scena la lite tra i sindaci e il capo della Protezione civile

il caso

Cocina invita i primi cittadini a trovare e requisire pozzi. L'ex sindaco di Caltanissetta Gambino: «Regione inefficiente». E Miccichè di Agrigento condivide il post sui suoi social

La guerra dell’acqua ora coinvolge anche le Istituzioni. La polemica è andata in scena, pubblicamente, in Prefettura ad Agrigento nel corso del vertice convocato dal prefetto Filippo Romano. La scena è significativa: il sindaco di Agrigento Franco Miccichè si appresta a leggere il suo messaggio dove respinge le accuse di Salvo Cocina, il capo della Protezione civile e capo della cabina di regia istituita dal presidente della Regione Renato Schifani. Mentre legge è proprio Cocina che lo interrompe. Miccichè sostanzialmente accusa Aica, la società che dovrebbe gestire il servizio idrico in provincia di Agrigento nei giorni scorsi finita di nuova nella bufera e il capo della Protezione civile interrompendolo gli spiega che la riunione è stata convocata proprio perché Aica non funziona. Al termine Miccichè respinge le accuse: «Noi stiamo applicando l’ordinanza della Protezione civile» ma Cocina ha insistito: «Dovete cercare pozzi».

Un pomeriggio insomma di ordinaria follia dove le Istituzioni hanno polemizzato duramente e pubblicamente mentre all’orizzonte si avvicina sempre di più il disastro: l’acqua sta finendo.

«Sappiamo che in Sicilia ci sono numerosi pozzi privati – ha attaccato Cocina-. I sindaci sanno dove si trovano perché conoscono il territorio: devono requisirli urgentemente perché grazie a queste nuove sorgenti potremo avere l’acqua sia per l’agricoltura che per gli usi idropotabili. Sono fiducioso – ha aggiunto Cocina – che con la collaborazione di tutti raggiungeremo l’obiettivo. Al momento le prospettive meteorologiche non sono per nulla confortanti. Le piogge sembrano ancora lontane e solo il reperimento dei pozzi, insieme all’acquisto di nuove autobotti, rappresenta l’unico rimedio possibile». Cocina ha anche aggiunto che i sindaci devono anche provvedere a censire e riattivare senza alcun indugio le sorgenti dismesse. I sindaci sono stati invitati da Cocina anche ad emanare le ordinanze contingibili e urgenti e tutti i provvedimenti finalizzati al risparmio idrico e ad assicurare l’acqua solamente per soddisfare i primari fabbisogni potabili della popolazione e degli animali da allevamento. Anche perché dei dissalatori, per almeno due anni, non ci sarà traccia: «I dissalatori – ha detto Cocina – sono una soluzione e la cabina di regia istituita dal presidente Schifani sta portando avanti i progetti avendo anche trovato i fondi necessari. Ma è una soluzione che richiede del tempo e al momento tempo non ce n’è».

Ma in serata l’ex sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, sulla sua pagina social ha asperamente criticato la cabina di regia: «Ho appena chiamato il sindaco di Agrigento. Grande Franco Miccichè hai sbattuto in faccia le esigenze dei tuoi cittadini a chi ha la massima responsabilità dell’emergenza idrica e tenta di scaricare tutto sui sindaci, pozzi e autobotti sono solo un elemento di distrazione per coprire le enormi responsabilità e inefficienze del governo regionale. Hanno solo una possibilità, vergognarsi». E Miccichè ha condiviso il post sulla sua pagina istituzionale.