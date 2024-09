Venezia, assaggio di “Viaggio al Sud” per lady Gaga: il piatto dedicato da chef Vettorello

Festival e cucina

Non c’è due senza tre. Dopo George Clooney e Brad Pitt, anche Lady Gaga si è intrattenuta con lo chef Tino Vettorello. Al Lido di Venezia con il cast di “Joker: Folie à Deux” di Todd Phillips, in concorso all’81ª Mostra Internazionale del Cinema, Lady Gaga ha riassaggiato “Viaggio al Sud”, il piatto che lo chef le ha dedicato in omaggio alle sue origini siciliane (il nonno è emigrato negli States da Naso, piccolo paese del Messinese). Il piatto, amato anche in quest’occasione dalla cantante, attrice e attivista statunitense, è composto da burrata, poggiata su un fondo di datterino rosso e peperone giallo, finita con avocado e origano. «Un piatto vegetariano di grande impatto che rimanda subito al Sud con i suoi sapori, perfetto per un’artista che colpisce immediatamente al cuore proprio come Lady Gaga», ha detto lo chef.

