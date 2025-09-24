Adrano, i dettagli dell’operazione contro il clan Scalisi. Il procuratore Curcio: «Sventato piano diabolico»

Mafia

Il boss Pietro Lucifora voleva vendicare l’uccisione del figlio Nicolò avvenuto il 20 aprile 2025 a Francofonte. Tutti i nomi degli indagati

«Siamo riusciti a fermare un piano veramente diabolico. Era stato pensato di crearsi un alibi andando a un matrimonio in centro Italia». A dirlo è il procuratore della Repubblica di Catania Francesco Curcio nel corso della conferenza stampa di stamattina dove ha illustrato i dettagli dell’operazione contro il clan Scalisi di Adrano che ha portato a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 indagati. Custodia cautelare in carcere anche per il nuovo boss degli Scalisi, Pietro Lucifora: voleva vendicare l’uccisione del figlio Nicolò avvenuto il 20 aprile 2025 a Francofonte, nel siracusano. Il minore fu accoltellato nel corso di una rissa fra giovani e fu anche fermato il responsabile.

Il provvedimento ipotizza a vari titolo i reati di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione e detenzione abusiva di armi, ricettazione, danneggiamento a seguito di incendio, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, reati aggravati dall’essere stati commessi al fine di agevolare il sodalizio mafioso. L’ordinanza è stata eseguita da a della squadra mobile di Catania e del commissariato di Adrano coordinati dallo Sco con la collaborazione della polizia di Napoli, Caserta, Taranto, Nuoro, Sassari, Udine, Pavia, Siracusa, Chieti e Caltagirone.

Questi i nomi degli indagati per i quali è stata disposta la custodia cautelare: Vincenzo Biondi (nato nel 1977), Antonino Bonura (1989), Pietro Castro (1997), Emanuele Centamore (2001), Alfio Di Primo (1967), Antonino Garofalo (1968), Alfio Lo Curlo (1992), Concetto Cristian Nicolosi (2003), Soraja Pantò (1985), Dario Sangrigoli (2000), Salvatore Scafidi (1997), Alfio Scalisi, Pietro Schilirò (1967), (2002), Andrea Stissi (1997).