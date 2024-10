Autovelox sulla Circonvallazione a Catania, occhio a non superare i 50 km/h: ecco dove i rilevatori

Viabilità

Disposta anche la completa attivazione del sistema degli impianti semaforici tipo T-exspeed per la rilevazione automatica delle violazioni del passaggio con il segnale “rosso”

Proprio nei giorni in cui la “questione sicurezza” lungo la Circonvallazione è tornata al centro del dibattito politico e amministrativo, con i cittadini che lamentano auto a tutto gas e automobilisti che non rispettano le regole e sull’onda emotiva dell’ultimo grave incidente in ordine di tempo con la giovane studentessa irlandese Hannah Elizabeth ricoverata in coma all’ospedale San Marco, è entrato in funzione il piano di sicurezza automatico contro gli eccessi di velocità predisposto dall’Amministrazione. La giunta presieduta dal sindaco Enrico Trantino ha, infatti, disposto l’attivazione degli impianti “Autovelox 106” omologati per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità consentita in viale Lorenzo Bolano (civici 5-7), viale Andrea Doria, (civico 29 e civico 11) e viale Ulisse (civico 19).