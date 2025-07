Catania, in piazza Duomo bianco al posto del “fucsia kitsch” dopo l’intervento del Comune

Il caso

«Abbiamo fatto in perfetta buona fede», riferiscono dal locale che, dopo una multa, ha ripristinato la facciata. Ma all'Amministrazione chiedono la stessa solerzia «per le tante irregolarità in zona»

Dal “fucsia kitsch” – come era stato definito nei giorni scorsi da un lettore de La Sicilia – a un più sobrio bianco: la vicenda del colore poco consono al contesto nel pieno del Barocco patrimonio Unesco scelto da una gelateria in piazza Duomo, proprio accanto alla fontana dell’Amenano, si è risolta in pochi giorni: giovedì 3 luglio «mezzora dopo aver tagliato il nastro per l’inaugurazione», come riferiscono dall’esercizio, i vigili urbani si sono presentati per contestare con un verbale quella scelta «che per noi era solo un modo di dare colore, e fatta in perfetta buonafede», fa sapere la titolare. Che – operando nella zona anche con un ristorante attiguo – chiede però al Comune la stessa solerzia «anche per tutte le altre tantissime situazioni irregolari, e soprattutto per la pulizia: sembra che piazza Duomo termini all’angolo con via Garibaldi».

Il colore è stato quindi coperto dal bianco, con soddisfazione anche del sindaco Enrico Trantino: «Appena saputo i vigili urbani sono subito andati a contestare, e poco dopo – era il pomeriggio del 3 luglio – sono andato anche io e, con molta cortesia devo dire, mi hanno detto che anche consultandosi con il loro ingegnere erano convinti fosse tutto in regola».