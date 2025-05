“La Spiaggia libera numero 1 di Catania resta dov’è”. L’annuncio del “passo indietro” del Comune

Plaia

A riferirlo è la consigliera del M5s Gianina Ciancio: «Felici e soddisfatti»

Spostarla poche centinaia di metri più avanti, anche per risparmiare: era questo il piano dell’Amministrazione comunale di Catania per la Spiaggia libera N.1. Che però, a quanto scrive la consigliera comunale d’opposizione Gianina Ciancio, ora «è salva!». L’esponente del Movimento 5 Stelle riporta quanto appreso questa mattina in una riunione di commissione: «A quanto pare l’Amministrazione ha deciso di fare un passo indietro e di rinnovare la concessione con l’autorità portuale. Stamattina in commissione Ambiente l’Assessore Guzzardi ha comunicato il nuovo programma che prevederà non solo il mantenimento della Spiaggia libera, ma anche la sistemazione dell’area che era stata immaginata per sostituirla.