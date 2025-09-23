L’ambulanza bloccata a Catania, Valenti: «Massima severità e più sanzioni»

il caso

Il presidente della Municipalità è tornato sull'argomento con alcune richieste al Comune per la viabilità di Librino

L’ambulanza bloccata nei giorni scorsi nel traffico di Librino continua a tenere banco. Il presidente della Municipalità Francesco Valenti è tornato sull’argomento con alcune richieste al comune.

«In questi ultimi giorni – scrive su Facebook – ho ricevuto numerosi video e segnalazioni riguardo al grave problema del traffico che si crea quotidianamente all’entrata e all’uscita dell’Istituto “Vitaliano Brancati” di viale Biagio Pecorino. La situazione è insostenibile. I residenti rimangono bloccati per diverso tempo e, cosa ancora più grave, i mezzi di soccorso, come le ambulanze dirette all’ospedale, faticano a passare. Questa situazione mette a rischio la sicurezza di tutti. Per questo motivo, come annunciato in Consiglio, ho preparato una lettera ufficiale rivolta al Comando dei Vigili Urbani. Chiediamo la massima severità e l’aumento dei controlli per sanzionare tutte le auto parcheggiate in modo irregolare che ostacolano il deflusso del traffico. Ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo anche richiesto all’Ufficio Traffico Urbano di valutare la possibilità di predisporre degli stalli che permettano una sosta regolare e ordinata, risolvendo così il problema alla radice. Non possiamo permettere che un’intera zona e i suoi residenti rimangano “in trappola”. Dobbiamo garantire la sicurezza di tutti e la possibilità per i mezzi di soccorso di transitare senza ostacoli».

