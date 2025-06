Librino, un grande incendio distrugge gli orti urbani di viale San Teodoro (video)

Il rogo

A fuoco i terreni dati in comodato d'uso dal Comune comprese le casette di legno per gli attrezzi. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso

Dalle 13 circa un grande incendio è in corso a Librino, nella periferia Sud di Catania: in fiamme l’area degli orti sociali concessi in comodato d’uso dal Comune agli abitanti della zona, che si trova dirimpetto al “Palazzo di cemento” (oggi Torre Leone) di viale Moncada. La dinamica dell’incidente non è ancora nota, ma alcune delle casette per gli attrezzi in legno, utilizzate per riporre attrezzi dagli assegnatari, sono andare a fuoco, così come buona parte delle coltivazioni. Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso: sul posto gli uomini del Distaccamento Sud e un’autobotte della sede centrale.