l'emergenza

Ponte Barca, il Corpo forestale interviene per prevenire i furti d’acqua dal fiume Simeto

Controlli per evitare che in un periodo di prolungata carenza i prelievi idrici non vengano fatti con la distribuzione oraria prevista

Di Mary Sottile | 09 Luglio 2024

La notizia dei furti di acqua nella piana di Catania, lanciata dalla nostra testata la scorsa settimana, ha mosso le acque. Il corpo forestale della Regione e il Consorzio di bonifica 9 di Catania hanno attivato, da ieri mattina, un monitoraggio del territorio. Diversi i sopralluoghi effettuati nei fondi agricoli di “quota 56”, nell’area di Ponte Barca, a Paternò e Portiere Stella, a Belpasso. All’appuntamento erano presenti, lo stesso comandante del nucleo operativo del corpo forestale siciliano, Luca Ferlito e il dirigente dell’area agraria del Consorzio di bonifica di Catania, Emilio Cocimano. Difficile trovare e provare il prelievo forzato dell’acqua e la sua conseguente vendita da parte di alcuni agricoltori, con un tariffario da rispettare (così come vi abbiamo raccontato). Gli occhi della Forestale, però, ora sono puntati sul territorio. I monitoraggi continueranno, in maniera costante anche nei prossimi giorni. Sul fronte siccità, la situazione in campagna resta grave. Nella piana di Catania si fa fatica ad andare avanti. L’assenza di acqua è un dato di fatto con cui fare, amaramente, i conti. Si cercano soluzioni, ma è già certo che non tutti avranno l’acqua in questa stagione estiva. In questo momento, con la poca acqua a disposizione, si tenta di poter accontentare quei pochi agricoltori, i più fortunati, con i fondi agricoli a quota 56, nei territori di Paternò, Belpasso e Ramacca che l’acqua, anche se poca riescono ad averla.Per la piana di Catania e i suoi 48 mila ettari di territorio agricolo, un disastro senza precedenti, lo stesso Consorzio di bonifica che si occupa di 10-12 mila ettari di aree agricole è in grande difficoltà. Le tre dighe che forniscono acqua: Pozzillo, Lentini e Ogliastro, sono a secco, pochissima invece l’acqua alla traversa di Ponte Barca. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

