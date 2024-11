Porticciolo di Ognina e la concessione alla “Tortuga”, per la Regione è legittima

Catania

L'ente si riserva di revocare in qualsiasi momento la concessione (che scadrà comunque il 31 dicembre 2025) in presenza di una richiesta del Comune di Catania presentata attraverso il portale del demanio marittimo

“La variante della concessione demaniale marittima richiesta dalla società La Tortuga Srl nel porticciolo di Ognina, a Catania, è stata rilasciata legittimamente dalla Regione Siciliana anche in seguito a decisione del Tar etneo e non avendo ricevuto formalmente dall’amministrazione comunale, dopo ripetuto sollecito e attraverso i canali procedurali previsti, una richiesta concorrente sul portale del demanio marittimo o un palese ritiro del parere positivo precedentemente espresso dalla stessa in sede di conferenza di servizi”. Lo rende noto l’assessorato regionale del Territorio e ambiente, “pur riservandosi di revocare in qualsiasi momento la concessione (che scadrà comunque il 31 dicembre 2025) in presenza di una richiesta del Comune di Catania presentata attraverso il portale del demanio marittimo, in base al dettato della direttiva protocollo 80597 del 18 novembre 2024 che considerare prioritari gli usi pubblici, corredata della documentazione necessaria”. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana. Oggi il sindaco di Catania Enrico Trantino aveva chiesto un urgente e immediato intervento in autotutela sulla variante alla concessione demaniale marittima, rilasciata lo scorso 17 ottobre.