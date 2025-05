Quando Prevost celebrò a Catania nel 2003 per il 25° anniversario dell’arrivo nella città etnea degli agostiniani maltesi

IL PAPA

Subito dopo l’elezione di Robert Francisc Prevost a Papa abbiamo ricordato con un ampio articolo che solo un anno fa il Pontefice è stato a Siracusa in occasione del 71° anniversario della Lacrimazione di Maria nel capoluogo aretuseo. Ma c’è anche un precedente catanese per Leone XIV. E lo ricorda oggi l’arcidiocesi di Catania su prospettive.eu, il sito curato dall’Ufficio diocesano delle Comunicazioni sociali

Il 3 maggio del 2003 l’allora priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, padre Robert Francis Prevost, oggi divenuto Papa Leone XIV, prese parte a una solenne celebrazione nella chiesa di Sant’Agostino (nota anche come chiesa di Santa Rita) nel cuore del centro storico di Catania. L’occasione – come riportato in un piccolo trafiletto sul nostro giornale – fu il 25° anniversario dell’arrivo nella città etnea dei religiosi agostiniani maltesi, che dal 1978 operavano nel territorio etneo.

A presiedere l’eucaristia fu l’arcivescovo di Catania di allora, mons. Salvatore Gristina, oggi vescovo emerito, che in quella giornata condivise l’altare con numerosi confratelli dell’Ordine agostiniano. Insieme a padre Prevost, concelebrarono anche il suo assistente padre Emmanuel Borg Bonello, il vicario della provincia agostiniana maltese padre Raymond Francalanza, il priore di Catania padre Paolo Muscat e i padri Bonaventura Chetcuti e Francesco Calleja.

L’evento si svolse alla presenza di una chiesa gremita di fedeli, grati per quanto i religiosi maltesi avevano seminato in 25 anni di ministero tra le strade e le famiglie catanesi. Un momento che – sottolinea l’Arcidiocesi – oggi acquista un significato straordinario, alla luce del cammino ecclesiale di Prevost diventato Papa.