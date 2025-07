«Restituire dignità ai centri storici». Gli architetti di Catania sul caso del “fucsia kitsch” al Duomo

Il commento

«La mancanza di un piano del colore coerente e coordinato sta minando l’integrità architettonica e l’armonia visiva degli edifici storici»

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Catania esprime «profonda preoccupazione per il crescente stato di degrado e la disomogeneità cromatica che stanno compromettendo il valore identitario del centro storico della città». Il riferimento è alla gelateria di recente apertura che, a pochi passi dalla Fontana dell’Amenano, aveva tinteggiato la facciata di fucsia. «La mancanza di un piano del colore coerente e coordinato sta minando l’integrità architettonica e l’armonia visiva degli edifici storici, contribuendo a una progressiva perdita dell’identità culturale della città – ha detto il presidente dell’Ordine Alessandro Amaro – è urgente avviare un progetto organico che restituisca coerenza stilistica e rispetto per il contesto, a partire proprio dai luoghi più iconici e sensibili, come piazza Duomo».