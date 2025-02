Sant’Agata, è il giorno del giro esterno: il lungo cordone bianco attraversa la città

Catania

Dopo la Messa dell'Aurora l'avvio della processione che oggi affronta un lungo percorso cittadino per l'incontro tra la Santa e la sua gente

Dopo una lunga preparazione di un mese che ha vissuto giorni intensi per l’arrivo delle spoglie di Santa Lucia in Cattedrale e l’avvio del Giubileo anche a Catania, oggi è il primo giorno dedicato interamente a Sant’Agata che ancora una volta stamattina è uscita dal suo sacello e dalla Cattedrale per incontrare i suoi concittadini che la vollero da subito Patrona di Catania. Il giro esterno è iniziato dopo la Messa dell’Aurora che già dalle primissime ore del mattino ha visto affollarsi la Basilica Cattedrale per il tanto atteso incontro con la Santa.

E’ il momento che ogni anno i devoti aspettano con più trepidazione, sventolando i fazzoletti bianchi e scattando freneticamente foto, nella gioia di rivedere l’amatissima Sant’Agata, pronti ad accompagnarla e ascoltarla durante il giro in città.La Messa dell’Aurora è stata celebrata dall’arcivescovo Luigi Renna che al termine ha benedetto le corone del Rosario per la preghiera guidata dagli “Amici del Rosario” che saranno poi distribuite ai fedeli durante la processione.In piazza Duomo ci sono state le consuete riflessioni di Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale, che insieme ai devoti ha dato inizio intorno alle 8 alla processione che ha attraversato Porta Uzeda per cominciare a snodarsi lungo via Dusmet. Davanti all’icona della Madonna della Lettera l’arcivescovo ha offerto un cero alla Santa Patrona mentre davanti alla cappella del Santissimo Salvatore in via Dusmet, ci sarà l’omaggio dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto.

La processione proseguirà per le vie Calì, piazza Cutelli, via Vittorio Emanuele, piazza dei Martiri, dove renderanno omaggio a Sant’Agata i disabili per i quali è stato riservato un apposito spazio. Da qui in via VI Aprile, viale della Libertà, piazza lolanda, dove la processione farà un’altra pausa per ascoltare le riflessioni di Vincenzo Branchina, vicario generale dell’Arcidiocesi.La processione continua per le vie Umberto, Grotte Bianche, piazza Carlo Alberto; dinanzi al Santuario della Santissima Annunziata al Carmine il tradizionale omaggio dei Padri Carmelitani, con le riflessioni del parroco, padre Antonino Mascali; da qui si prosegue verso piazza Stesicoro dove Luigi Renna si rivolgerà ai fedeli per il tradizionale e tanto atteso messaggio alla Città. La comunità cristiana catanese, nei luoghi, tradizionalmente riconosciuti, del martirio di Agata rinnova solennemente le promesse battesimali in una delle tappe della processione più saliente del giro esterno. Attraverso la Salita dei Cappuccini si passerà, infatti, dai tre luoghi principali del martirio di Sant’Agata: la Fornace, il Santo Carcere e Sant’Agata la Vetere.

Ed è proprio qui, in quella che fu la prima Cattedrale di Catania che si dovrebbero celebrare da programma i primi Vespri. Il condizionale è d’obbligo poiché nelle ultime due edizioni dei festeggiamenti agatini, il fercolo con il busto della patrona di Catania non è riuscito ad entrare nella chiesa di Sant’Agata la Vetere. Prima per la rottura del cordone alla base della salita dei cappuccini (nel 2023) e poi, lo scorso anno, per i ritardi eccessivi cumulati durante il percorso per cui era già sera inoltrata quando questa meta fu raggiunta dalla processione. La celebrazione sarà presieduta da Vincenzo Viva, vescovo di Albano, anima la liturgia la comunità del Seminario interdiocesano.