Altri due turisti aggrediti e rapinati a Palermo, gli albergatori: «Così è difficile tutelare l’immagine della città»

Cronaca

Ancora vacanzieri presi di mira a Palermo. Dopo gli irlandesi picchiati e derubati al mercato della Vucciria solo due giorni addietro, ora una coppia di turisti statunitensi, di 28 e 27 anni, è stata aggredita in centro a Palermo e trasportata in ospedale per accertamenti. Il ragazzo ha avuto la peggio, colpito con una mazza al volto, la tac non avrebbe rilevato danni celebrali; entrambi sono stati dimessi.

Stavano tornando in albergo quando sono stati sorpresi da un “branco” di giovani e rapinati. La polizia sta cercando di ricostruire l’aggressione anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Solo ieri invece due ragazzi tedeschi erano intervenuti sempre alla Vucciria a Palermo per salvare una turista norvegese che è stata rapinata e che stava per subire violenza sessuale.

Insomma una questione sicurezza a Palermo sembra

Gli albergatori

«Come operatori dell’accoglienza – spiega dice Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo. – stiamo facendo uno sforzo immenso per tutelare l’immagine della città. Non parliamo esplicitamente di insicurezza, non alimentiamo timori. Piuttosto, modifichiamo i percorsi suggeriti ai nostri ospiti, evitando in alcune fasce orarie zone critiche come i mercati storici e le aree soggette a movida sfrenata. Lo facciamo con discrezione, parlando di comfort e vivibilità, ma la verità è che stiamo tamponando una falla senza strumenti adeguati».

Secondo l’associazione «meno del 20% dei turisti che alloggia nelle strutture ricettive del centro storico è consapevole delle criticità legate alla sicurezza urbana». Dal sondaggio su un campione di strutture ricettive emerge pure che i visitatori stranieri sono completamente all’oscuro del problema sicurezza, mentre la gran parte di turisti italiani che visitano la città si informano su social e stampa.