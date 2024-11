Ancora in azione la banda della spaccata in provincia di Catania: asportato un bancomat a Grammichele

IL “COLPO”

I malviventi entrati in azione con la solita modalità dell'escavatore

Ancora in azione la banda della spaccata in provincia di Catania. Un appuntamento oramai quasi fisso in ogni weekend per le forze dell’ordine. Solo l’altro ieri c’era stato un assalto simile a Trecastagni. Stavolta è successo a Grammichele.

Con la solite modalità dell’escavatore, alle 03,30 circa della scorsa notte ignoti sono entrati in azione nella sede della Banca agricola popolare di Ragusa di Grammichele con un piccolo escavatore e hanno asportato via lo sportello bancomat prima di darsi alla fuga dopo averlo caricato su un furgone. Ancora in corso di quantificazione il bottino del furto.

