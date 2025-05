Ancora sangue sulle strade catanesi: motociclisti si scontrano ai Due Obelischi, uno muore, l’altro è grave

INCIDENTI

Sembra che entrambi non indossassero il casco: il ferito è ricoverato in Rianimazione al Cannizzaro

Dopo l’incidente di ieri pomeriggio a Giarre in cui un motociclista a bordo di una Bmw 1250 ha perso la vita nello scontro con un’autocisterna in manovra nei pressi di una stazione di servizio, ieri a tarda sera ancora sangue sulle strade etnee con un’altra vittima e un ferito grave in Rianimazione (contrariamente a quanto avevamo appreso in un primo momento in cui ci era stato comunicato che i morti erano due)

Il secondo incidente, su cui ha lavorato fino a tarda ora la Polizia municipale, si è verificato in via Due Obelischi e ha visto coinvolti due motociclisti che sembra non indossassero il casco: inizialmente – come detto – si era diffusa la notizia che le vittime fossero due. Invece uno dei due è morto sul colpo, l’altro è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Cannizzaro. La vittima aveva 64 anni e si chiamava Angelo Puglisi. Il secondo centauro, 43 anni, S. R. è stato trasportato in ospedale, operato d’urgenza e poi ricoverato in Rianimazione.