Catania, ancora uno scontro mortale: motociclista di 41 anni perde la vita a Zia Lisa nell’impatto con un’auto

L'INCIDENTE

L'uomo ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato con una vettura

Ancora un incidente stradale mortale a Catania: dopo che la scorsa settimana si era chiusa con la tragica morte di due giovani in via Trieste e questa si era aperta con il decesso di Josephine Leotta sulla Catania-Siracusa, ieri lunedì 10 marzo un nuova vittima della strada. Stavolta l’incidente è stato in via Zia Lisa, dove – come riportato da Tgr Sicilia – un uomo di 41 anni, Giorgio Schiavo, alla guida della sua moto ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato contro una vettura che procedeva in senso opposto. L’impatto è stato così violento che il motociclista, di professione idraulico, – finito sotto l’automobile – ha perso la vita.