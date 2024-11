Catania, convalidato il fermo del 22enne che ha ferito l’ex compagno della madre in via Balatelle: ha sparato per vendetta

POLIZIA

Le parole della vittima e il racconto di alcuni testimoni hanno permesso di accertare le responsabilità del giovane

Come già anticipato da La Sicilia, il Gip di Catania ha convalidato il fermo di Francesco Castorina, 22 anni, catanese, che lo scorso 25 ottobre era stato sottoposto dalla squadra mobile a fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura Distrettuale etnea per tentato omicidio. Il giovane è accusato di aver tentato di uccidere un uomo con un fucile da caccia il 24 ottobre scorso all’altezza del civico 29 di via Balatelle, area ricadente nel quartiere di San Giovanni Galermo.

Quel pomeriggio arrivò una segnalazione alla sala operativa della Questura, in cui si parlava di una persona ferita da un colpo di arma da fuoco in via Balatelle, dove i poliziotti accorsi sul posto trovarono un’autovettura con lo sportello anteriore lato guida aperto e diverse macchie di sangue all’interno del mezzo, nonché sulla strada, in direzione di un portico. Il ferito, colpito al braccio sinistro, era già stato trasportato in ambulanza al Policlinico, dove era giunto in gravi condizioni tanto da essere sottoposto a diversi interventi chirurgici.

Ultimate le indagini della Polizia Scientifica, si provvedeva al sequestro dell’auto e del telefono cellulare della vittima e alla campionature delle tracce ematiche oltre che dei frammenti di piombo e della borra della cartuccia, estratti dal corpo della persona offesa.

Dalle parole del ferito, dei medici soccorritori e di alcuni testimoni si è risaliti all’autore del tentativo di omicidio, che è risultato essere il figlio di una ex compagna della vittima e che avrebbe cercato di uccidere l’uomo per vendicarsi di alcuni suoi comportamenti durante la relazione con la donna, contraddistinta da continue liti e da presunti episodi violenti.