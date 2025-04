Catania, il sindaco Trantino e la corsa di cavalli da Far West: «Il problema è culturale, a quelle persone toglierei la cittadinanza per indegnità»

LE REAZIONI

Il primo cittadino: «Abbiamo dato una immagine devastante. Le forze dell'ordine fanno il possibile »

Dopo che Catania è finita oggi sui tg nazionali per la corsa di cavalli da Far West con tanto di pistole e colpi sparati in aria, il sindaco della città etnea Enrico Trantino non poteva esimersi da un commento su un fatto che getta tante ombre sull’area metropolitana da lui amministrata.

E cosi oggi sul suo profilo Facebook, il primo cittadino si è lasciato andare a uno sfogo: «Ho letto lo sdegno (giustissimo) provocato dalla notizia della corsa clandestina con i calessi. Abbiamo dato una immagine devastante di Catania, diffusa da tutti i media. Serve poco puntualizzare che siamo in territorio extraurbano, poiché è probabile coinvolgesse nostri concittadini (purtroppo non posso revocare la cittadinanza per manifesta indegnità)».

«Quel che però non ho letto – ha aggiunto il primo cittadino – se non nell’articolo di oggi su La Sicilia, in cui è scritto anche che i colpi risultano esplosi da una pistola a salve, riguarda i plurimi interventi di contrasto compiuti dalle forze dell’ordine, con sequestro dei cavalli e di numerose stalle clandestine. Ai più sfugge che quando si intercettano eventi simili, non è possibile arrestare i protagonisti, poiché passibili di conseguenze penali che non consentono il fermo. Da mesi è in corso una attività di sensibile repressione di questi fenomeni di illegalità (e prova ne sono i tanti tik tok di minacce, anche nei miei confronti), con le sole forme che l’ordinamento consente di compiere».

Il sindaco sottolinea che «il problema è più di natura culturale». E spiega che «questa gente deve capire che condanna i loro figli a un ruolo di eterna marginalità e quasi certa ospitalità, in futuro, in strutture non proprio confortevoli».