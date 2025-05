Catania, ristorante indiano ancora preso di mira: «Abbiamo paura»

Il caso

Due tentativi di furto a distanza di pochi giorni: non hanno pace i gestori dell’Indian Royal Restaurant

Non hanno pace i gestori dell’Indian Royal Restaurant. Un altro tentativo di furto è avvenuto ieri notte. Le varie azioni criminali subite dal titolare del locale sono state al centro di vari articoli firmati da Francesca Aglieri Rinella. L’ultimo è stato pubblicato nell’edizione del giornale del Primo Maggio. Ieri mattina, il gestore – disperato – ci ha inviato una missiva dove lancia un appello.

«Il nostro ristorante è stato nuovamente preso di mira. Gli intrusi hanno rotto il vetro di una porta d’ingresso e sono entrati nel locale. Questo è avvenuto – scrive – solo un giorno dopo la denuncia formale dell’episodio del 30 aprile 2025, quando hanno rotto lo specchio della porta d’ingresso cercando di entrare. Anche quell’episodio è stato riportato sul giornale, ma chiaramente queste persone non hanno paura della legge. Gestiamo l’Indian Royal Restaurant – Di Yoga Chef, di via Filippo Corridoni. Purtroppo, questi attacchi vanno avanti da tempo: quattro mesi fa, la nostra abitazione è stata derubata e sono stati portati via gioielli d’oro e denaro in contanti; un mese fa, hanno danneggiato le telecamere di sorveglianza fuori dal ristorante. Abbiamo denunciato ogni episodio alle forze dell’ordine e ai carabinieri – aggiunge il ristoratore – ma gli aggressori tornano ogni volta, senza alcuna paura. Viviamo nella paura ogni giorno. Cerchiamo di gestire un’attività onesta e rispettata, ma questa violenza sta colpendo anche la nostra vita privata. Siamo particolarmente preoccupati per la salute e il benessere dei nostri genitori anziani. Chiediamo con urgenza – concludono – l’intervento delle autorità superiori per proteggerci. Abbiamo perso il senso di sicurezza e abbiamo bisogno di aiuto immediato prima che accada qualcosa di ancora più grave».

