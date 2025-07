Catania, vasti incendi a San Francesco La Rena e lungo la statale 114

L'emergenza

Le fiamme lambiscono un deposito di mezzi pesanti, informano i vigili del fuoco

Le squadre dei vigili del fuoco di Catania sono impegnate da questa mattina a fronteggiare due vasti incendi nella zona di Catania Sud, nei pressi del litorale Plaia e dell’Oasi del Simeto. In azione anche mezzi aerei della Forestale.

In particolare, la squadra del distaccamento Sud è operativa nella zona di Contrada Passo Martino. Nelle aree comprese tra Zona Primo Sole, l’oasi del Simeto e San Francesco alla Rena è intervenuta la squadra Boschiva, supportata da elicotteri e unità della Forestale. Sul posto anche la polizia stradale e la polizia municipale, impegnate nelle operazioni di competenza per garantire la sicurezza e la viabilità dell’area interessata. Il primo è un incendio di sterpaglie e vegetazione in via San Francesco La Rena, precisamente nella zona del Villaggio Azzurro. Situazione critica anche nel Cimitero inglese

Pochi chilometri più in là, lungo la statale 114 e all’altezza di Vaccarizzo, un altro incendio di vegetazione impegna due squadre del comando provinciale nelle vicinanze di un deposito di mezzi pesanti. L’incendio ha costretto anche alla chiusura di un tratto della tangenziale dallo svincolo A19 fino a quello per l’Asse dei Servizi.

Gli incendi sono favoriti dalle condizioni meteo, caratterizzate da ieri da un forte vento.