Comune Marsala, kite-surf in riserva Stagnone è consentito: «Da Legambiente solo allarmismo»

LA REPLICA

L'amministrazione municipale risponde agli ambientalisti

MARSALA – L’amministrazione comunale di Marsala sostiene che il kite-surf nella riserva naturale dello Stagnone «è consentito», replicando così al locale circolo di Legambiente che, nei giorni scorsi, aveva diffuso una nota in cui sosteneva il contrario sulla base di una recente nota del ministero dell’Ambiente.

Per l’amministrazione del sindaco Massimo Grillo, l’associazione ambientalista fa «allarmismo», aggiungendo che, così facendo, Legambiente «rischia di compromettere l’immagine di Marsala quale spot di eccellenza per i kiter, nonché mèta vacanziera e fonte economico-produttiva per tutto l’indotto che gira attorno a quello sport».

Nella nota diffusa dal Comune si afferma, inoltre, che «una lettura attenta della direttiva ministeriale, infatti, induce a valutare, caso per caso, ciò che nuoce e quanto invece è consentito. Si parla di “potenziali impatti”, di “effetti diretti/indiretti sull’habitat”, di “manifestazioni con ingente afflusso di persone… Tutti aspetti che sono già da tempo contemplati nella rete Natura 2000 e, pertanto, da questo punto di vista la direttiva ministeriale non fa altro che richiamare maggiore attenzione».

L’amministrazione comunale afferma, quindi, di ritenere che «le affermazioni del Circolo Legambiente possono danneggiare gli operatori del territorio che, ne siamo certi, hanno a cuore la fauna e la flora lagunare. L’azione dell’uomo e il rispetto della natura è quanto chiede la Riserva, tenuto conto che sono consentiti interventi purché non in contrasto con la conservazione degli ambienti naturali».